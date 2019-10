To 16o ετήσιο «Victory Foodservice Food Show» στις 16 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη (βίντεο)

To 16o ετήσιο «Victory Foodservice Food Show» στις 16 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη

To 16o ετήσιο «Victory Foodservice Food Show» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στο Westchester County Center, από τις 12 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.Η Victory Food Service, είναι μία ομογενειακή επιχείρηση, με οικογενειακές αξίες, η οποία κατανοεί την ανάγκη για παροχή ποιοτικών προϊόντων και λύσεων σε ανταγωνιστικές τιμές.https://www.facebook.com/events/919673805081284/Περισσότερα στο: bit.ly/2B0on9Q

