Το αμερικάνικο όνειρο του μέσου Αμερικανού να αποκτήσει ένα δικό του σπίτι

ΑΠΟΨΕΙΣ

Αυτό που βλέπουμε περισσότερο και από το 2022 είναι ότι με τις τακτικές που ασκεί η κυβέρνηση ανέβηκαν τα στεγαστικά επιτόκια και έτσι δημιουργήθηκε μία έλλειψη αποθεματικού σπιτιών με τις τιμές των ακινήτων να ανεβαίνουμε σε μεγαλύτερα επίπεδα ή τουλάχιστον να μην πέφτουν. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να επανατοκίσουν το δάνειό τους και ούτε μπορούν να αγοράσουν με υψηλά επιτόκια. Και έτσι λοιπόν κρατιούνται πίσω από την αγορά την εποχή αυτή και χωρίς να φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα χαμηλώσει τα επιτόκια σε σημείο ώστε η αγορά να αρχίσει να παίρνει τα πάνω της. Είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού και ξέρουμε πολύ καλά ότι η άνοιξη και το καλοκαίρι είναι από τις πιο έντονες εποχές για τον κτηματομεσιτικό χώρο. Υπάρχει μία αύξηση στις πωλήσεις αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και αξιοσημείωτη. Καταλαβαίνουμε ότι τα υψηλά επιτόκια δανεισμού, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που υπάρχει στην αγορά λόγω των επικείμενων εκλογών, κρατάνε την αγορά χαμηλά.

Το ερώτημα είναι τώρα ποιος αγοράζει σπίτι την εποχή αυτή;

Υπάρχει η γενιά που ονομάζονται Boomers και είναι αυτοί που βρίσκονται σε ηλικία 59 – 77 ετών και είναι η δεύτερη σε κινητικότητα (31%), ενώ η πιο μεγάλη με 38% είναι η αγορά που λέγεται Μillenials που περιλαμβάνει ηλικίες 25-43 ετών. Το 70% των καταναλωτών πιστεύει ότι η απόκτηση κατοικίας είναι καλύτερη επένδυση από όλες και από εκείνη του να επενδύσει τα λεφτά σου στο Χρηματιστήριο. Ενα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι 70% των σπιτιών που έχουν αγοραστεί είναι κτισμένα πριν το 2000 και τα περισσότερα από αυτά έχουν κτιστεί πριν το 1988. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πάντα θα υπάρχουν τα βασικά στοιχεία και οι παράγοντες αυτοί που κάνουν τον κόσμο να πουλάει και να αγοράζει. Οι παράγοντες αυτοί δεν είναι άλλοι από ένα γάμο, η γέννηση ενός παιδιού, η ανάγκη για μεγαλύτερο χώρο, ένα διαζύγιο, η ανάγκη για μικρότερο χώρο, ή ένας θάνατος. Αν λοιπόν μπορείτε να αγοράσετε μία κατοικία, μην το σκέφτεστε γιατί πάντοτε μπορείτε να αλλάξετε το επιτόκιο, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε την τιμή αγοράς.

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ μειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, δίνοντας στους αγοραστές κατοικίας ένα μικρό διάλειμμα, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρακολουθεί τα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Ο μέσος όρος για ένα σταθερό δάνειο διάρκειας 30 ετών ήταν 6,95%, από 6,99% την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ο οργανισμός Freddie Mac σε δήλωση την Πέμπτη. Ενα βασικό μέτρο των τιμών καταναλωτή μειώθηκε τον Μάιο στον πιο αργό ρυθμό σε περισσότερα από τρία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, ο πληθωρισμός των κατοικιών παραμένει υψηλός, ασκώντας πίεση σε ενοικιαστές και αγοραστές και δημιουργώντας αμφιβολίες για την προοπτική επικείμενης μείωσης των επιτοκίων.

Τα ενοίκια διαμερισμάτων στο Μανχάταν υποχώρησαν απροσδόκητα τον Μάιο, στην αρχή μιας από τις συνήθως πιο πολυσύχναστες εποχές της. Νέες μισθώσεις υπογράφηκαν με διάμεσο $4.250 τον περασμένο μήνα, μείωση 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον εκτιμητή Jonathan Miller, έναν από τους κορυφαίους στον κτηματομεσιτικό χώρο. Ωστόσο, τα ενοίκια ήταν στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί για τον Μάιο και αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η αγορά γραφείων στο Μανχάταν έμοιαζε με τον παλιό της εαυτό τον περασμένο μήνα, ενισχυμένη από μερικές μεγάλες προσφορές στο Midtown, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Real Deal». Σχεδόν 2 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια χώρων γραφείων μισθώθηκαν στο Midtown και περίπου 3 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια και στις τρεις κεντρικές επιχειρηματικές περιοχές τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση άνω του 70% από έτος σε έτος. Η δραστηριότητα χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξήθηκε από μια χούφτα συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης μίσθωσης του Bloomberg στη Λεωφόρο 731 Lexington, η οποία ήταν η μεγαλύτερη συμφωνία από το 2019 και αντιπροσώπευε περίπου το ένα τρίτο του όγκου μίσθωσης του μήνα. Τρεις ξεχωριστές συναλλαγές στο 22 Vanderbillt αντιστοιχούσαν σε περισσότερα από 300.000 τετραγωνικά πόδια. Μερικές σημαντικές προσφορές βοήθησαν πραγματικά στην προώθηση της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Η αγορά υπόκειται πάντα στο να επηρεάζεται από μερικές υπερμεγέθεις συμφωνίες με την διαθεσιμότητα να έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 80% από πριν από την πανδημία.

Είναι αρκετά αξιοσημείωτο να πούμε ότι σ’ αυτή την μοντέρνα εποχή, ο κτηματομεσιτικός χώρος δεν μπορεί να κινηθεί και να λειτουργήσει αν τα επιτόκια δεν είναι ιστορικά χαμηλά ή δεν έχουν πέσει.

Είναι λογικό όταν η απόδοση της επένδυσης είναι χαμηλότερη από το επιτόκιο δανεισμού. Γιατί κάποιος να πάει να αγοράσει ένα ακίνητο όταν η επένδυση αυτή αποφέρει λιγότερο κέρδος από ό,τι χρειάζεται για να αποκτήσει το ακίνητο αυτό. Επιπλέον, κάποιοι μεγάλοι κανονισμοί που έχουν επιβληθεί στον χώρο έχουν κάνει τους μεγάλους παίκτες να θέλουν να πουλήσουν ποσοστό των ακινήτων τους. Το 2009 την εποχή της οικονομικής κρίσης και μετά την πανδημία Κεντρικές Τράπεζες της Αμερικής άρχισαν να κόβουν τα επιτόκια για να μπορέσουν να βοηθήσουν την αγορά. Είναι αδιαφιλονίκητο ότι τα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν κρατήσει ορισμένους πωλητές στο περιθώριο. Οι πωλητές -οι οποίοι είναι συχνά και οι ίδιοι αγοραστές- ανταποκρίθηκαν στην αύξηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων με κάποια προσοχή. Αναμένουμε ότι η δραστηριότητα των πωλήσεων θα ομαλοποιηθεί καθώς τα επιτόκια πέφτουν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Εάν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων μειωθούν περαιτέρω όπως αναμένεται, περισσότεροι πωλητές είναι βέβαιο ότι θα τρέξουν να μπούνε στην αγορά.

Ποιον όμως πρέπει να κατηγορήσουμε για τις αυξήσεις των κατοικιών; Είναι οι μεγάλοι Οργανισμοί; Το αμερικανικό όνειρο έχει χτυπηθεί και το χρέος συνήθως το ρίχνουμε πάνω σε μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Blackstoneη η Black rock. Αρα λοιπόν κατέχουν το 1% των κτηματομεσιτικών σπιτιών σε όλη την Αμερική, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η απόκτηση ή η συσσώρευση από τους αριθμούς αυτούς είναι η αιτία. Η απόδοση των επενδύσεων έπεσε και οι επενδυτές έκαναν πίσω.

Για τους επενδυτές ακινήτων που χρησιμοποιούν χρέος, με την απόδοση χαμηλότερη από τα επιτόκια, το εισόδημα από μια συμφωνία δεν ήταν αρκετό για να πληρώσει τους τόκους, προκαλώντας απώλεια. Οι επενδυτές που δεν χρησιμοποιούν χρέος κατάλαβαν γιατί να αγοράζουν ακίνητα με 4% απόδοση, όταν ένα κρατικό ομόλογο χωρίς κινδύνους προσέφερε την ίδια απόδοση;

Αν οι μεγάλοι οργανισμοί δεν είναι υπαίτιοι δηλαδή αυτοί που φταίνε, τότε ποιος φταίει; Με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φούσκα αυτή δημιουργήθηκε το 2000, η οποία ήταν στενά συνδεδεμένη με χαλαρές ηθικές δανεισμού. Οταν ξεφούσκωσε, η αξία των σπιτιών γκρεμίστηκε και οι εργολάβοι σταμάτησαν την δραστηριότητά τους. Βγαίνοντας έξω από το 2008 και την οικονομική κρίση οι οργανισμοί επέβαλαν πολύ αυστηρά κριτήρια και οι επενδυτές έγιναν πολύ πιο προσεκτικοί στα κτίσματα σπιτιών. Αποτέλεσμα είναι ότι την δεκαετία του 2010 υπήρχαν πολύ λιγότερα σπίτια από ό,τι χρειαζόμασταν. Υπήρξε μία αύξηση κατά τη διάρκεια του δανεισμού με 3% αλλά και πάλι αυτή η δραστηριότητα έχει καταλαγιάσει έχοντας 7% επιτόκιο δανεισμού. Σαν να μην έφτανε όλο αυτό έχουμε ακόμα αυστηρότερους κανονισμούς που δυσκολεύουν την αγορά. Σύμφωνα με μεσιτικές εταιρείες όπως είναι το Zillow, εκτιμάται ότι υπάρχει μία έλλειψη πάνω από 4 εκατομμύρια σπίτια στην Αμερική. Κάποιοι λοιπόν θέλουμε να πούμε ότι φταίει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά, όταν η κυβέρνηση χαμηλώσει τα επιτόκια, ο κόσμος θα τρέξει να αγοράσει με τις τιμές να πάνε ακόμα πιο πάνω. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί αυτή τη στιγμή και θα πάρει χρόνο για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Αν και είναι καλύτερο να είσαι πωλητής παρά αγοραστής στη σημερινή αγορά, είναι επίσης δύσκολο να είσαι πωλητής. Οι περισσότεροι πωλητές διατηρούν ένα στεγαστικό δάνειο με χαμηλότερο επιτόκιο από το σημερινό, επομένως η πώληση θα σήμαινε όχι μόνο ενδεχόμενη αγορά σε μια υψηλότερη τιμή, αλλά και ανάληψη υποθήκης υψηλότερου επιτοκίου. Αρα λοιπόν, αν και οι σημερινές συνθήκες της αγοράς είναι πιο ευνοϊκές για τους πωλητές, είναι δύσκολο είτε από την πλευρά της αγοράς είτε από την πλευρά της πώλησης. Οι υψηλές τιμές κατοικιών και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων σημαίνουν ότι οι πωλητές πρέπει να σταθμίσουν σοβαρά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της πώλησης ενός σπιτιού «παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στην πιο ευνοϊκή πλευρά της συναλλαγής ως πωλητές».

Αγορά Αγοραστή ή Αγορά Πωλητή, και πώς καθορίζεται:

Τα δεδομένα που αποφασίζουν ποιος κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά εξαρτώνται γενικά από τη συνολική προσφορά κατοικιών και τη ζήτηση για αυτές. Οταν ψάχνεις για σπίτι και παρατηρήσεις πάρα πολλές καταχωρήσεις πολύ όμορφων σπιτιών και προσεκτικές περιγραφές, τότε αυτό υποδηλώνει ότι βρισκόμαστε στο buyer’s market. Στην αντίθετη περίπτωση λοιπόν θα μιλάγαμε για seller’s market. Ενας κανόνας αγοράς είναι ότι εάν υπάρχει διαθέσιμη προσφορά κατοικιών για πέντε μήνες, είναι αγορά πωλητή. Μια προσφορά κατοικιών πέντε έως επτά μηνών δείχνει ότι είναι μια ισορροπημένη αγορά. Οτιδήποτε περισσότερο από μια επτάμηνη προσφορά κατοικιών σημαίνει ότι είναι αγορά αγοραστών.

Από τον Απρίλιο, τα στοιχεία για την προσφορά κατοικιών έδειξαν ότι οι πωλήσεις νέων και υφιστάμενων κατοικιών και τα συνολικά επίπεδα αποθεμάτων κατοικιών ήταν σε επίπεδο τεσσάρων μηνών. Αυτό είναι το υψηλότερο που έχουν σημειωθεί τον Μάρτιο από το 2019.

Εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι οι ανάγκες του ανθρώπου πάντοτε εξελίσσονται. Και σε μία αγορά η οποία είναι ιδιαίτερη, πούλησα την πιο ακριβή κατοικία στην Αστόρια και έκλεισε με τεράστια επιτυχία επίσης ένα πολύ μεγάλο εμπορικό χώρο στο Flushing δείχνοντας πάντοτε ότι όταν κάποιος είναι έτοιμος να πουλήσει το ακίνητό του και να ρευστοποιήσει την επένδυση, κάποιος άλλος είναι εκεί για να το αποκτήσει. Μην περιμένετε, εάν οικονομικά μπορείτε, γιατί τότε οι τιμές θα ανέβουν. Ζυγίστε τις οικονομικές δυνάμεις σας και κάνετε τα οικονομικά σας πλάνα.

* Βιογραφικό:

Η Ειρήνη Σαρρή είναι βραβευμένη κτηματομεσίτρια 2023.

Δυναμική, αξιόπιστη και άριστη επαγγελματίας, η Ειρήνη Σαρρή ακολούθησε το πάθος της στο real estate με την Keller Williams NYC, την κορυφαία εταιρεία real estate της Νέας Υόρκης, με καινοτόμο τεχνολογία, ισχυρά εργαλεία και ανώτερη δύναμη επωνυμίας. Η Ειρήνη παρέχει στους ξεχωριστούς πελάτες της απαράμιλλους πόρους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε ακίνητα στη Νέα Υόρκη ή σε ολόκληρη τη χώρα! Η διεθνής της έκθεση και το εκτεταμένο εκπαιδευτικό της υπόβαθρο συμπληρώνονται από την ισχυρή επιχειρηματική της οξυδέρκεια και την οικεία γνώση της Νέας Υόρκης. Αυτό κάνει την Ειρήνη ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα στο περιβάλλον του real estate. Διαπρέπει στο να συμβουλεύει τους πελάτες της με απόλυτη τεχνογνωσία και έντονη αφοσίωση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το London School of Economics, L.S.E., ένα από τα παλαιότερα και πιο διάσημα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια όπου έγινε δεκτή με το εξαιρετικά ανταγωνιστικό ποσοστό εισαγωγής ενός φοιτητή ανά χώρα. Είναι επίσης κάτοχος πτυχίου Διοίκησης από το Deree, του Αμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών και πτυχίου Αγγλικής Λογοτεχνίας από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Ελληνικά και Γαλλικά.

Irene Sarri

Licensed Associate Real Estate Broker

Certified Negotiation Expert

2023 KW NYC Award Recipient

2022 KW NYC Top Producing Individual Agent

Member of The Real Estate Board of New York (REBNY)

Member of National Association of Realtors ( NAR)

Member of OneKey MLS

Keller Williams NYC

360 Madison Avenue, 9th Floor | New York, NY 10017

C: (646) 479-2993 | O: ( 212 ) 301.1140

[email protected]