To «Crazy Rich Asians» στην κορυφή του αμερικανικού box-office

Η ρομαντική κομεντί “Crazy Rich Asians”, η πρώτη ταινία του Χόλιγουντ εδώ και 25 χρόνια μετά το “Joy Luck Club” το 1993 με καστ ηθοποιών σχεδόν 100% ασιατικής καταγωγής, κατέκτησε την κορυφή του αμερικανικού box-office αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η εταιρεία Exhibitor Relations.

Η ταινία, μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του συγγραφέα Κέβιν Κουάν, έκανε εισπράξεις 34 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά την πρεμιέρα της την Τετάρτη, εκ των οποίων τα 25,2 εκατομμύρια μονάχα το Σαββατοκύριακο. Με προϋπολογισμό στα 30 εκατομμύρια δολάρια, το “Crazy Rich Asians” φαίνεται πως ενθουσίασε το κοινό σε μια εποχή όπου το Χόλιγουντ δέχεται πιέσεις να προωθήσει την πολυπολιτισμικότητα στη μεγάλη οθόνη.

Στη δεύτερη θέση του καταλόγου ακολουθεί η ταινία “The Meg- Κυρίαρχος του Βυθού”, που αφηγείται την ιστορία της ανακάλυψης ενός προϊστορικού καρχαρία μήκους 23 μέτρων, με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Στέιθαμ. Οι εισπράξεις της ταινίας ανήλθαν στα 21,2 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σε διάστημα 2 εβδομάδων στα 83,8 εκατομμύρια δολάρια.

Το “Mile 22”, το θρίλερ δράσης με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ, καταλαμβάνει την τρίτη θέση με εισπράξεις στα 13,6 εκατομμύρια δολάρια.

Την τέταρτη θέση του αμερικανικού box-office μοιράζονται η ταινία προϊστορικής δράσης “Alpha” με τις περιπέτειες του ακούραστου Τομ Κρουζ ή αλλιώς Ίθαν Χαντ: “Mission Impossible: Fallout”. Το τελευταίο σίκουελ της Επικίνδυνης Αποστολής συγκέντρωσε εισπράξεις 180,7 εκατομμυρίων δολαρίων στις 4 εβδομάδες που προβάλλεται στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν:

6 – “Κρίστοφερ και Γουίνι” (8,9 εκατομμύρια)

7 – “BlacKkKlansman” (7 εκατομμύρια)

8 – “Slender Man” (5 εκατομμύρια)

9 – “Ξενοδοχείο για Τέρατα 3: Ώρα για διακοπές” (3,7 εκατομμύρια)

10 – “Mamma Mia! Here We Go Again” (3,4 εκατομμύρια)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP