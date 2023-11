Το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη εκθέτει στο Ελληνικό Προξενείο της Νέας Υόρκης

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Με αφορμή την Εβδομάδα Κοσμήματος στη Νέα Υόρκη (New York Jewelry week ’22-’23) το Ελληνικό Προξενείο φιλοξενεί την πολύτιμη έκθεση «A History of Revolutions», από τις 15-17 Νοεμβρίου σε συνεργασία με το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη (ΜΚΗΛ)(Ilias Lalaounis Jewelry Museum) και την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος(Stavros Niarchos Foundation) και των Αμερικανών Φίλων του Μουσείου Ηλίας Λαλαούνης (The American Friends of the Ilias Lalaounis Jewlery Museum), με στόχο να διασφαλιστεί ότι το σύγχρονο εικαστικό κόσμημα θα αναδειχθεί ως διακοσμητική τέχνη, ενσωματώνοντας την αξία και την ιστορική σημασία που του αναλογεί για τις επερχόμενες γενιές.

Σημείο εκκίνησης για τη σύλληψη της ιδέας της έκθεσης αποτέλεσε η ιστορική περιοδική έκθεση που παρουσίασε το ΜΚΗΛ με τίτλο «Μορφή & Λειτουργία, 200+200» το έτος 2022, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Η έκθεση είχε ως στόχο την ανίχνευση της εξέλιξης των διακοσμητικών και εφαρμοσμένων τεχνών από τον 15ο έως και τον 20ό αιώνα, μέσα από την παρουσίαση 500+ αυθεντικών κειμηλίων από ιδιωτικές και μουσειακές ελληνικές συλλογές.

Συμπληρώνοντας 30 χρόνια λειτουργίας και έχοντας στο ιστορικό του περισσότερες από 90 περιοδικές εκθέσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, το ΜΚΗΛ συνεχίζει αδιάλειπτα το έργο του στοχεύοντας στη διαφύλαξη και ανάδειξη της τέχνης του κοσμήματος και των διακοσμητικών τεχνών. Ως ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, το μουσείο βρίσκεται στην υπηρεσία της κοινότητας, υποστηρίζοντας την εκπαίδευση και την έρευνα, προβάλλοντας τον σύγχρονο σχεδιασμό και προασπίζοντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην καλλιτεχνική παραγωγή του τόπου μας. Οι πολιτιστικές του πρωτοβουλίες δίνουν έμφαση σε κοινωνικά προγράμματα για ειδικές ομάδες, όπως εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές και άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και διαλέξεις και εργαστήρια για ενήλικες, ενώ συχνά επικεντρώνονται σε θέματα διακοσμητικών τεχνών, στη χρυσοχοΐα, στον σχεδιασμό και την πρακτική της κατασκευής του κοσμήματος.

Ο Ηλίας Λαλαούνης ήταν ο άνθρωπος που έδωσε νέα πνοή σε μια παράδοση αιώνων, τινάζοντας τη σκόνη της Ιστορίας και φέρνοντας ξανά στο φως, με την εμπνευσμένη του τέχνη, τα μοτίβα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι τεχνίτες. Στη θεματική αυτή έκθεση στο Προξενείο συμμετέχουν 21 καταξιωμένοι καλλιτέχνες και δημιουργοί κοσμήματος από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, με πρωτότυπα έργα εμπνευσμένα από παλιότερα και σύγχρονα κατάλοιπα επαναστάσεων ανά τον κόσμο. Ο γενικός πρόξενος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου υποδέχτηκε και καλωσόρισε τους εκπροσώπους του Μουσείου Λαλαούνη ευχαριστώντας και τους παρευρισκόμενους για τη μεγάλη συμμετοχή τους και τόνισε τον εντυπωσιασμό του τη στιγμή που επισκέφτηκε το Μουσείο Λαλαούνη στην Αθήνα το φετεινό καλοκαίρι, αναφέροντας, ότι το μουσείο είναι μια κληρονομιά και το τέλειο παράδειγμα της φύλαξης του πολιτισμού μας από τον Ηλία Λαλαούνη, ένα γενναίο Ελληνα. «Είναι μεγάλη μας τιμή να έχουμε εδώ σήμερα την σύζυγό του κυρία Λαλαούνη και τις 4 κόρες του, που συνεχίζουν το έργο του.

Ο Ηλίας Λαλαουνης δεν ήταν απλά ένας χαρισματικός χρυσοχόος, αλλά ένα πρωτοπόρος που έγινε παγκοσμίως γνωστός για την αναβίωση της αρχαίας ελληνικής χρυσοτεχνίας, αλλά και την προώθησή της μέσα από τις συλλογές του, στον 20ό αιώνα. Ηταν πρέσβης της πολιτιστικής διπλωματίας, στην οποία πιστεύω ακράδαντα και γι’ αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ σήμερα, να φιλοξενούμε αυτή τη μοναδική έκθεση». Η διευθύντρια του Μουσείου Ιωάννα Λαλαούνη στην ομιλία της αναφέρθηκε στον στόχο της έκθεσης που είναι: «η καθιέρωση μιας μακροχρόνιας συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, που να δίνει ευκαιρίες σε οποιονδήποτε επιθυμεί να μελετήσει, να εκπαιδευτεί και να βιώσει την εμπειρία στην Ελλάδα του Μουσείου μας και της κληρονομιάς που έχει αφήσει ο Ηλίας Λαλαούνης, ο ιδρυτής του Μουσείου που έβαλε τις βάσεις για διεθνή πολιτιστική επικοινωνία. Η τέχνη του στο κόσμημά του ταξίδεψε όλο τον κόσμο, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στους κατασκευαστές με τεχνικές πρωτοποριακές, καινοτόμες ιδέες και την ανεξάντλητη ικανότητά του να δημιουργεί και να αναζητά συνεχώς νέα θεαματικά σχέδια βασισμένα στη μοντέρνα τεχνολογία, την αστρονομία, τη φύση και τη βιολογία. Οι καλλιτέχνες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και συμμετέχουν στην έκθεση αυτή, έχουν φέρει μοναδικά έργα τέχνης φτιαγμένα με αγάπη, σεβασμό και φροντίδα, εμπλουτίζοντας και επινοώντας νέες τεχνικές στις συνθέσεις τους και καινοτόμες φόρμες.

Η σημερινή έκθεση, συνέχισε η κ. Λαλαούνη, είναι αποτέλεσμα της έκθεσης του 2022 «Μορφή & Λειτουργία, 200+200» όπου οι Ελληνες καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί από τα έργα που εξετέθησαν, ενώ κάποιοι από αυτούς υιοθέτησαν μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση για τα ιστορικά κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά γεγονότα της εποχής. Στο τέλος της ομιλίας της παρουσίασε την διάσημη επιμελήτρια και ιστορικό τέχνης Helen Draft «διακεκριμένο μέλος της Art Jewelry Community, εκπαιδεύτρια όπως της αρέσει να την αποκαλούν, συλλέκτρια και μέντορα και δική μου και του Μουσείου και του καθενός που έχει την τύχη να βρίσκεται κοντά της. Είναι η νονά αυτής της έκθεσης».

Η Helen Draft ήταν διαχειρίστρια του Archives of American Art, Smithsonian Institution, μέλος του American Craft Council και συνεργάτης της Goldsmiths’ Company, στο Λονδίνο. Ο πρόεδρος των Αμερικανών Φίλων του Μουσείου Κοσμήματος Ηλίας Λαλαούνης, Γιώργος Τσουγκαράκης, έκλεισε τις ομιλίες προτρέποντας με χιούμορ τους παρευρισκόμενους στη χορηγία για τη συνέχεια του Ιστορικού Μουσείου που είναι σημαντικός πολιτιστικός φορέας και οφείλουμε να υποστηρίξουμε.

Η κα Δήμητρα Λαλαούνη μία από τις κόρες του Ηλία Λαλαούνη σε δήλωση της στον «Ε.Κ.» τόνισε ότι «η προσπάθεια μας επικεντρώνεται στο να τιμήσουμε το έργο του πατέρα μας πάντα με εμπνεύσεις από την ελληνική μας κουλτούρα και ιστορία, αλλά και από την τέχνη άλλων πολιτισμών. Πάντα χρησιμοποιούμε το σλόγκαν του πατέρα μας ‘το κόσμημα έχει ψυχή και έχει πάντα κάτι να μας πει’».

Τα εντυπωσιακά έργα των καλλιτεχνών που θα δείτε στην έκθεση στο Προξενείο αποτίουν φόρο τιμής σε μια καθοριστική στιγμή της ιστορίας, διερευνώντας παράλληλα τη διαρκή συνάφειά της στο πλαίσιο των σημερινών παγκόσμιων αγώνων για δικαιοσύνη και ελευθερία όπως μεταξύ πολλών άλλων το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος» που ενσαρκώνεται υπερήφανα στο περιδέραιο της Γιώτας Βόγκλη. Η έμπνευση της Σοφίας Ζαράρη, από τον δυναμισμό της γυναικείας παρουσίας και της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας που θίγει τη διαχρονική καταδυνάστευση της γυναίκας, τη θέση και τους αγώνες της στο σήμερα, σε κάθε γωνιά του κόσμου και πολλά άλλα θαυμάσια έργα που σκάβουν βαθιά τις μνήμες μας. Η εξαιρετικά επιτυχημένη έκθεση «A History of Revolutions» είναι μια προσπάθεια του Μουσείου Λαλαούνη να αγκαλιάσει την ελληνοαμερικανική κοινότητα με τα σπάνια προγράμματά που έχει δημιουργήσει στην Αθήνα.

