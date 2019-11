To «Yia Mas» δίδαξε κρητική μουσική στο Μανχάταν

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Η κρητική μουσική και οι παραδοσιακοί χοροί, όχι μόνο ως στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά ως φορέας ευεξίας, δυναμικής και προσωπικής εξέλιξης, που ξεπερνάει τα στενά όρια του ελληνισμού και λαμβάνει οικουμενικό χαρακτήρα, ήταν το θέμα της νέας εκδήλωσης – σεμιναρίου της πλαφόρμας «Yia Mas», με τίτλο «Ελληνικός Χορός και η Τέχνη του Κεφιού – Κρητική Εκδοση» (Greek Dancing and the Art of Kefi – Greek Edition).

Η ελληνικής καταγωγής ιδρυτίς του «Yia mas» Χριστίνα Χέντρικ (Kristina Headrick), έχει …