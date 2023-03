Τζον Κατσιματίδης στον «Ε.Κ.»: Η Αμερική θα είναι πάντα η γη της ευκαιρίας

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τη βαθιά πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ ήταν και θα παραμείνουν «η γη της ευκαιρίας» εξέφρασε, μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα» («Ε.Κ.») ο ομογενής δισεκατομμυριούχος, Τζον Κατσιματίδης (John Catsimatidis).

Ειδικότερα, ο κ. Κατσιματίδης, σε μια συνέντευξη με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του, με τίτλο «How Far Do You Want to Go? Lessons from a Common-Sense Billionaire». («Πόσο Μακριά θες να πας; Μαθήματα από έναν δισεκατομμυριούχο με κοινή λογική») αναφέρθηκε στις βασικές αρχές που τον οδήγησαν στη δημιουργία της οικονομικής αυτοκρατορίας του, τονίζοντας πως αισθάνθηκε την ανάγκη να μοιραστεί τις αναμνήσεις του από αυτό το ταξίδι, ενόσω τις διατηρεί ακόμη ζωντανές.

«Ηθελα να αφήσω κάτι πίσω σε αυτήν την θαυμάσια χώρα, η οποία μου έδωσε τόσες πολλές και σπουδαίες ευκαιρίες. Ενόσω λοιπόν οι μνήμες μου είναι ακόμα ζωντανές, αποφάσισα να τις αποτυπώσω εγγράφως για τα παιδιά και τα εγγόνια που θα έχω κάποτε. Ολη αυτή η διαδικασία μου πήρε κάποια χρόνια», τόνισε αρχικά ο κ. Κατσιματίδης.

Σε κάθε ευκαιρία, και μέσω της δικής του προσωπικής εμπειρίας, ο Τζον Κατσιματίδης συμβουλεύει τους επίδοξους επιχειρηματίες να έχουν «τα μάτια τους ανοικτά», τονίζοντας ότι η ευκαιρία ενδεχομένως να βρίσκεται σε και σε νέες αγορές και τομείς.

«Να είστε ανοικτοί σε νέες αγορές και νέες βιομηχανίες, πάντα να επιζητείτε την επόμενη ευκαιρία. Η σωστή στιγμή για να διαπραγματευτείτε είναι όταν το άλλο άτομο χρειάζεται τη συμφωνία, και να υπολογίζετε προσεκτικά το ύψος του ρίσκου έναντι της ανταμοιβής στη συγκεκριμένη ευκαιρία. Και να έχετε πάντα ρεαλιστική ματιά ως προς τον χρόνο, την ενέργεια και τα οικονομικά σας», απάντησε ο κ. Κατσιματίδης, όταν ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τις επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Στο βιβλίο αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, κομβικές στιγμές της σταδιοδρομίας του κ. Κατσιματίδη, ο οποίος ξεκίνησε από βοηθός στο παντοπωλείο του πατέρα του, όταν ακόμη ήταν φοιτητής, και έφτασε, όντας 25 χρονών, να είναι ιδιοκτήτης 10 σούπερ μάρκετ με την επωνυμία Red Apple, στο Μπροντγουεϊ και τη δυτική πλευρά του Μανχάταν. Ασφαλώς, 40 χρόνια αργότερα, ο όμιλος Red Apple Group μετράει δραστηριότητες και σε άλλους τομείς, όπως η αγορά ακινήτων, η αεροπορία, η ενέργεια και το εμπόριο, με περισσότερους από 8000 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 2000 στην πόλη της Νέας Υόρκης.

«Η Αμερική, λόγω των ελευθεριών της αλλά και του καπιταλιστικού συστήματος, θα είναι πάντα η χώρα της ευκαιρίας. Το ερώτημα είναι εάν οι πολιτικοί θα καταστρέψουν το επιχειρηματικό πνεύμα και κίνητρο, που είναι αναγκαίο για τη συνέχιση του αμερικανικού ονείρου. Το οποίο παραδοσιακά ήταν στη Νέα Υόρκη, τώρα στο Τέξας, τη Φλόριδα και τις νότιες Πολιτείες, οι οποίες, λόγω της χαμηλής φορολογίας, παρέχουν καλύτερη ευκαιρία. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα συνεχιστεί η παράδοση της Νέας Υόρκης να δείχνει τον δρόμο», κατέληξε ο κ. Κατσιματίδης, ο οποίος στάθηκε και στο «φιλότιμο» από τις αρχές που τον βοήθησαν στην επιχειρηματική του σταδιοδρομία.