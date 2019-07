WP: Η δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα και χάρη στους πολίτες δεν θα πεθάνει εκεί

ΑΘΗΝΑ. Κύριο άρθρο στην Ελλάδα και στην κυβερνητική αλλαγή που επήλθε από το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών αφιερώνει η εφημερίδα «Washington Post».

Το κύριο άρθρο, που τιτλοφορείται «European democracy began in Greece. Thanks to its voters, it won’t die there», αναλύει την οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων και τις καταστροφικές συνέπειες που είχε για την Ελλάδα, καθώς και την άνοδο των ακραίων λαϊκιστών, φέρνοντας ως παράδειγμα την άνοδο στην εξουσία το 2015 ενός Αριστερού πολιτικού του Αλέξη Τσίπρα.

«Περίπου πριν από μια δεκαετία, καθώς ο κόσμος βυθίστηκε από την οικονομική κρίση, τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της Αθήνας αποδείχτηκαν άσχημα εσφαλμένα. Στην πραγματικότητα, η χώρα πλησίαζε την αφερεγγυότητα, με ενδεχομένως καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τις υπόλοιπες 18 χώρες της Ευρωζώνης που χρησιμοποιούν το κοινό νόμισμα, το ευρώ.

Καθώς η χώρα κατέρρευσε στην κατάθλιψη και το χάος, φαινόταν ώριμη για τη λήψη ακραίων και λαϊκών ακραίων λαϊκιστών. Και μάλιστα, ένας πολύ αριστερός πολιτικός, ο Αλέξης Τσίπρας, κέρδισε την πρωθυπουργία το 2015, υποσχόμενος να αψηφήσει τους διεθνείς πιστωτές της Ελλάδας και να πραγματοποιήσει επαναστατικές αλλαγές», λέει το άρθρο και συνεχίζει κάνοντας αναφορά στις εκλογές της 7ης Ιουλίου και στην ιστορική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζοντας την πολιτική αλλαγή που αποφάσισαν οι πολίτες.

«Την περασμένη Κυριακή όμως οι Ελληνες ψηφοφόροι πήγαν ειρηνικά στις κάλπες και ήρεμα αλλά αποφασιστικά ψήφισαν υπέρ του κεντροδεξιού κόμματος Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνολικά, είναι μια ομαλή πολιτική προσγείωση για την Ελλάδα, με ελπιδοφόρες επιπτώσεις στην ανθεκτικότητα του ελληνικού και του ευρωπαϊκού, δημοκρατικού πολιτισμού».

Συνεχίζοντας, το άρθρο αναφέρει: «Παρόλο που ο κ. Μητσοτάκης φέρει ένα υψηλά τεχνοκρατικό βιογραφικό, υπάρχουν λόγοι να υπάρχει σκεπτικισμός για τον ίδιο και για τις υποσχέσεις του. Οι διαρθρωτικές παθογένειες της Ελλάδας μπορεί να είναι τόσο βαθιές», συνεχίζει το άρθρο, «που να βρίσκονται εκτός των δυνατοτήτων οποιουδήποτε μεταρρυθμιστή που θέλει να τις ξεριζώσει. Και παρά τις καλές του προθέσεις, ο κ. Μητσοτάκης είναι επικεφαλής ενός κόμματος, η παλιά φρουρά του οποίου μοιράζεται την ευθύνη για την πολιτική διαφθορά κατά της οποίας επαναστάτησαν οι Ελληνες ψηφίζοντας στον κ. Τσίπρα».

Ο κ. Μητσοτάκης, γράφει η «Washington Post», πρέπει να ενεργήσει άμεσα και με ειλικρίνεια, προκειμένου η Ελλάδα να επιτύχει τελικά την ελάφρυνση του χρέους της, που σήμερα ισοδυναμεί με περισσότερο από 170% του συνολικού ΑΕΠ. Εάν πραγματοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τότε η υπόλοιπη Ευρώπη, υπό την ηγεσία της Γερμανίας, θα πρέπει να είναι πρόθυμη να χαλαρώσει τις αυστηρές δημοσιονομικές συνθήκες, που εξακολουθούν να περιορίζουν την κυβέρνηση της Αθήνας, ιδίως τον πολύ δύσκολο στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα ίσο με 3,5% του ΑΕΠ.

Οι υποσχέσεις του κ. Μητσοτάκη για φορολογικές ελαφρύνσεις και για μεγαλύτερες δαπάνες υποδομής είναι πρακτικές και όχι ψεύτικες. Η παροχή του δημοσιονομικού χώρου για την εκπλήρωσή τους θα έδειχνε στους Ελληνες και σε όλους τους Ευρωπαίους ότι υπάρχει ανταμοιβή για τη διατήρηση της ορθολογικής πολιτικής, ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες.