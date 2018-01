«WSJ»: Καθοριστικοί οι επόμενοι μήνες για την «καθαρή» έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια

0 SHARES Share Tweet

ΑΘΗΝΑ. «Μετά από χρόνια ταραχής, η Ελλάδα είναι κοντά στο να βγει από τη διάσωση» (After Years of Turmoil, Greece Is Close to Exiting Its Bailout), είναι ο τίτλος άρθρου της δημοσιογράφου, Νεκταρίας Σταμούλη στη «Wall Street Journal», στο οποίο επισημαίνει πως η κυβέρνηση ελπίζει για ώθηση μετά το πρόγραμμα, το οποίο ήταν «τραυματικό» για τους πολίτες, αλλά και την ευρωζώνη. Ωστόσο, υπογραμμίζει, οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων η κ. Σταμούλη γράφει:

Για την Ελλάδα υπάρχει τελικά φως στο τέλος του τούνελ. Μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια οικονομικής και πολιτικής αναταραχής, η χώρα βρίσκεται σε απόσταση βολής από την αποδέσμευσή της από τα μνημόνια. Μια κατάσταση που υπήρξε τραυματική για τους Ελληνες πολίτες, ενώ δημιούργησε και δυσάρεστες εντάσεις στην ευρωζώνη.

Με την Αθήνα και τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να ανυπομονούν να αφήσουν πίσω τους το ελληνικό δράμα, μία έξοδος από το πρόγραμμα διάσωσης μετά τη λήξη του, τον Αύγουστο, δείχνει πιθανή.

Αλλά οι επόμενοι μήνες θα καθορίσουν αν η Αθήνα κερδίσει την πολυπόθητη «καθαρή» έξοδο από το καθεστώς (σ.σ. διάσωσης) ή αν θα έρθει κάποιο πρόγραμμα ακόμη με πολιτικά ευαίσθητους όρους και προϋποθέσεις, σε επανάληψη της κρίσης της τελευταίας δεκαετίας.

Το γρήγορο πέρασμα (σ.σ. των προαπαιτούμενων από τη Βουλή) καθαρίζει το δρόμο για συζητήσεις επί των τελευταίων μεταρρυθμίσεων που πρέπει να κάνει η Αθήνα για να προετοιμάσει την οικονομία και τα δημοσιονομικά της ώστε να μπορεί χωρίς τη γραμμή στήριξης από τους διεθνείς πιστωτές.

Οι συνομιλίες αυτές ενδεχομένως θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια της εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ, αλλά μία τελική απόφαση δεν αναμένεται μέχρι τον Ιούνιο. Η κυβέρνηση Τσίπρα θέλει να δυναμώσει τη δημοτικότητά της και προσβλέπει σε μία άνευ όρων έξοδο από την εποχή των μνημονίων. Κάτι που θα ενδυναμώσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, η οποία βιώνει την καλύτερη οικονομική υγεία εδώ και χρόνια, ενώ οι νομοθέτες θα μπορούν πιο ελεύθερα να ασχοληθούν με προβλήματα άλλα, όπως το Brexit.

Ωστόσο, κάθε τελική απόφαση για έξοδο από τα μνημόνια θα απαιτεί από τις ελληνικές αρχές να πορευτούν σε δύσβατα μονοπάτια.

Πρώτον, η κυβέρνηση Τσίπρα πρέπει να περάσει μία «βαριά ατζέντα» ιδιωτικοποιήσεων, κάτι που έχει αντισταθεί στο να πράξει.

Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες, που έχουν περί τα 100 δισ. ευρώ σε «κόκκινα δάνεια» θα περάσουν δοκιμασίες αντοχής, που μπορεί να δείχνουν ότι χρειάζονται νέα κεφάλαια.

Ακόμη, η Ελλάδα χρειάζεται να κάνει περισσότερο για να δημιουργήσει διάθεση σε διεθνείς επενδυτές να αγοράσουν κρατικά ομόλογα. Οι συνθήκες επί αυτού δείχνουν ευοίωνες.

Σε κάθε περίπτωση, ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, είπε πως η χώρα θα χρειαστεί προληπτική πιστοληπτική γραμμή από τους Ευρωπαίους μετά τον Αύγουστο για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Φόβοι πως η Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει στο «αμαρτωλό» παρελθόν της σημαίνουν πως οι Ευρωπαίοι και οι διεθνείς πιστωτές μπορεί να επιμείνουν η Αθήνα να συμφωνήσει να διατηρήσει πολύ αυστηρό έλεγχο επί του προϋπολογισμού της για χρόνια και να συνεχίσει σε μεταρρυθμίσεις ώστε να διορθώσει την σκληρωτική της οικονομία.

«Το ζήτημα-κλειδί είναι να αποτραπεί η Αθήνα να κάνει πίσω πάλι όταν το πρόγραμμα τελειώσει, ειδικά στα δημοσιονομικά, την αγορά εργασίας και τη δημόσια διοίκηση», ανέφερε ο κ. Wolfango Piccoli της Teneo Intelligence σε ενημερωτικό σημείωμα.

Αντίστοιχοι όροι μπορεί να περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα για την ελάφρυνση του χρέους των 319 δισ. ευρώ της χώρας, ένα βάρος που την καθιστά ευάλωτη σε μελλοντικά σοκ.

Η Αθήνα έχει πιέσει σκληρά για αναδιάρθρωση, αλλά -εκτός από κάποια περιορισμένα μέτρα- οι Ευρωπαίοι πιστωτές έχουν αρνηθεί να το συζητήσουν μέχρι να πλησιάσει το τέλος του προγράμματος διάσωσης.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι, όπως συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που διασώθηκαν κατά την κρίση -μεταξύ των οποίων Κύπρος, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία- η Ελλάδα θα παραμείνει υπό επιτήρηση των πιστωτών μέχρι να αποπληρωθεί το 75% των χρεών της, κάτι που αναμένεται να συμβεί το 2060.

Η ακριβής φύση της επιτήρησης θα αποφασιστεί κατά τις συζητήσεις των επόμενων μηνών.