«WSJ»: Περίπου ένας στους δέκα μαθητές στα δημόσια σχολεία της ΝΥ ζούσε σε ξενώνες αστέγων

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Περίπου ένας στους δέκα μαθητές στα δημόσια σχολεία της Νέας Υόρκης ζούσε σε ξενώνες αστέγων πέρυσι, ποσοστό που παραμένει πεισματικά υψηλό, γράφει η εφημερίδα «Wall Street Journal».

Τα σχολεία της πόλης, καθώς και τα charter schools, είχαν 114.084 μαθητές χωρίς να έχουν δικά τους σπίτια και σε κάποιο σημείο την περσινή χρονιά το ποσοστό αυτό ξεπέρασε τις 100.000 για τέταρτη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με μελέτη που έδωσε στη δημοσιότητα την Δευτέρα ο οργανισμός «Συνήγοροι Παιδιών ΝΥ» (Advocates for Children of New York) μία μη κυβερνητική οργάνωση που επιδιώκει καλύτερες υπηρεσίες για τους μη προνομιούχους.

Τα περισσότερα παιδιά ήταν μαύρα ή ισπανόφωνα, και ζούσαν με φίλους, συγγενείς ή άλλους. Αλλά πάνω από 34.000 παιδιά κοιμόντουσαν σε καταφύγια της πόλης ενώ κάποια περίοδο ο αριθμός ήταν μεγαλύτερος σε περιοχές όπως Μπάφαλο, Ρότσεστερ ή Γιόνκερς.

Οι εκπαιδευτικοί λένε ότι η έλλειψη στέγης συχνά επιδεινώνει τις κακουχίες της φτώχειας, ενώ τα παιδιά λόγω της κατάστασης αυτής χάνουν χρόνο παρακολούθησης στην τάξη, αντιμετωπίζουν ασυντόνιστα προγράμματα σπουδών και απουσιάζουν υπηρεσίες αποκατάστασης.

Περίπου το 29% των άστεγων παιδιών της πόλης της Νέας Υόρκης πέρασαν πέρυσι την Ανοιξη τους διαγωνισμούς ανάγνωσης σε σύγκριση με το 49% των άλλων μαθητών, σύμφωνα με την προαναφερθείσα μελέτη. Επίσης, παρόμοιες ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται στα μαθηματικά, και μόνο το 57% των άστεγων μαθητών αποφοίτησε από το Γυμνάσιο.

Η Κιμ Σουίτ (Kim Sweet), εκτελεστική διευθύντρια της ΜΚΟ «Advocates for Children», δήλωσε ότι ο αριθμός των φοιτητών που ήταν άστεγοι πέρυσι θα μπορούσε να γεμίσει έξι φορές το Barclays Center, στο Μπρούκλιν. Η πόλη δεν θα μπορέσει να σπάσει τον κύκλο της έλλειψης στέγης μέχρι να αντιμετωπίσουμε τα θλιβερά εκπαιδευτικά αποτελέσματα για μαθητές που είναι άστεγοι», ανέφερε.

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος, Μπιλ ντε Μπλάσιο, είχε χαρακτηρίσει την κρίση των αστέγων ως μια από τις προτεραιότητές του από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2014. Η δαπάνη για την έλλειψη στέγης υπερδιπλασιάστηκε κάτω από τη διοίκησή του σε 3,2 δισ. δολάρια το 2019, αλλά η έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών παραμένει αγχωτική πρόκληση.