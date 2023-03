Εύσημα Bloomberg για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας

Οικονομία

ΑΘΗΝΑ. “Με το Grexit να έχει αποφευχθεί, μαντέψτε ποιου το χρέος υπεραποδίδει;” είναι ο τίτλος εκτενούς δημοσιεύματος του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg σχετικά με τις θετικότερες του αναμενομένου οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδος.

“Η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας επιβεβαιώνεται από το χαμηλό κόστος δανεισμού της το οποίο είναι χαμηλότερο του μέσου όρου των κρατών που φέρουν επενδυτική βαθμίδα παγκοσμίως”, σημειώνει το πρακτορείο.

“Θυμάστε την Ελλάδα;”, σημειώνει το δημοσίευμα. Παρά τις ευρύτερες εκτιμήσεις του βρετανικού Τύπου το 2015 αλλά ακόμη και του πρώην διοικητού της FED Άλαν Γκρήνσπαν ότι “ήταν θέμα χρόνου” πριν να εγκαταλείψει η Ελλάδα τη νομισματική Ένωση και το ευρώ να καταρρεύσει.

Ωστόσο το Grexit ουδέποτε έγινε καθώς αυτή ήταν η βούληση της αγοράς ομολόγων, σημειώνει το δημοσίευμα παραθέτοντας το ιστορικό των διακυμάνσεων απόδοσης που σημείωσε το δεκαετές ελληνικό ομόλογο έως την τελική ανάκαμψη του επί των ημερών της παρούσης κυβερνήσεως.

Το κράτος των 10,3 εκατομμυρίων, αντίθετα σε κάθε αξιολόγηση διεθνούς οίκου, έχει υπάρξει μία οικονομία επενδυτικής βαθμίδας από τον Δεκέμβριο του 2021, βασιζόμενο σε θετικές τάσεις πληθωρισμού, κατά κεφαλήν εισοδήματος, ανόδου ΑΕΠ, μη εξυπηρετούμενων δανείων και πολιτικής σταθερότητας, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλλεξε το Bloomberg.

Στην αγορά ομολόγων η Ελλάδα (το ελληνικό ομόλογο) διαπραγματεύεται τουλάχιστον τρεις βαθμίδες υψηλότερα εκείνου που το επενδυτικό κοινό θεωρεί ως υψηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης. Σύντομα δε θα έπρεπε να επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα.

Από την εποχή που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 2019 το κατά κεφαλή ΑΕΠ αυξήθηκε 7%, ξεπερνώντας μεγάλες οικονομίες συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας (1%), της Γαλλίας (1%), της Ιταλίας (2%), της Ισπανίας (-2%), του Η. Β. (1%) και των ΗΠΑ (4%) σύμφωνα με στοιχεία που συνέλλεξε το Bloomberg.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ως ποσοστό του συνόλου των δανείων, – κριτήριο για την υγεία του τραπεζικού συστήματος – μειώθηκαν στο 6,8% από 47% το 2017 κξαι8 βρέθηκαν στο χαμηλότερο σημείο τους από το 2017, σημειώνεται στο δημοσίευμα στο οποίο παρατίθενται επίσης αναλυτικά στοιχεία ως προς την ανακτηθείσα ευρωστία του τραπεζικού συστήματος.

Όπως προστίθεται στο ίδιο δημοσίευμα, το πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα είναι στο χαμηλότερο επίπεδο, τουλάχιστον από την εποχή προ της χρηματοοικονομικής κρίσης.

“Είμαστε η δεύτερη πλέον ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία στην Ευρωζώνη”, με ισχυρό τουρισμό και “ξένες επενδύσεις σε επίπεδα ρεκόρ”, σημείωσε πρόσφατα στη διάρκεια συνέντευξή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης για δημοσίευμα Bloomberg: «Σύντομα θα έρθουν περισσότερα καλά νέα για την οικονομία»

Σύντομα θα έρθουν περισσότερα καλά νέα για την ελληνική οικονομία σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζοντας σε ανάρτησή του σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg.

«Η διεύρυνση του ΑΕΠ της Ελλάδας “ξεπερνά τις μεγάλες οικονομίες” από το 2019 και ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων “είναι αξεπέραστος από τον τραπεζικό κλάδο οπουδήποτε, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg» σημειώνει στην ανάρτησή του στα αγγλικά στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο σχετικό δημοσίευμα του διεθνούς πρακτορείου. Ο κ.Μητσοτάκης καταλήγει επισημαίνοντας ότι είναι “καλά νέα και περισσότερα καλά νέα θα έρθουν σύντομα”.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά:

Greece’s GDP expansion “outpacing major economies” since 2019 and an NPL’s reduction rate “unsurpassed by the banking industry anywhere, according to data compiled by Bloomberg”.

Good news and more good news to come soon.