Παράρτημα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Βηρυτού στην Πάφο

Στην παρουσία του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη και της Υφυπουργού Εξωτερικών για Εκπαιδευτικά και Πολιτιστικά Θέματα των ΗΠΑ, Λι Σάτερφιλντ (φωτογραφία) έγινε η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Εγκαθίδρυσης του νέου πανεπιστημιακού ιδρύματος American University of Beirut στην Πάφο. (Φωτογραφία: Σταύρος Ιωαννίδης/ΓΤΠ).Μαρκίδειο Θέατρο, Πάφος, Κύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης στην τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Εγκαθίδρυσης του νέου πανεπιστημιακού ιδρύματος American University of Beirut. // PoR – Agreement for the establishment of the American University of Beirut Markideio Theatre, Pafos, Cyprus The President of the Republic, Mr Nicos Anastasiades, at the signing ceremony of the Αgreement for the establishment of the new campus of the American University of Beirut.