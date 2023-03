Θεοδώρα Φίτζιμονς στο «Περιοδικό»: Οι ηγέτες βελτιώνονται μόνον όταν έχουν αυτογνωσία

NextGen

Η Δρ Θεοδώρα Φίτζιμονς (Dr. Theodora Fitzsimmons) είναι εκπαιδευτικός, Coach, Team Coach, Coach Mentor, Accredited Coaching Supervisor και ειδική στην ανάπτυξη ηγεσίας, με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα και σε όλο τον Κόσμο. Εχοντας ξεκινήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διδασκαλία, μετακινήθηκε στον δημόσιο τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ηγήθηκε μιας πρωτοβουλίας εσωτερικού coaching, η οποία τιμήθηκε με δύο πολυεθνικά βραβεία, το Βραβείο Αριστείας στην Πρακτική της ATD (2018) και το Βραβείο Prism της ICF ως φιναλίστ (2019). Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου «Coaching in Government: Stories and Tips for Coaching Professionals», που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Routledge στις 20 Δεκεμβρίου 2022. Είναι συνιδιοκτήτρια ενός παρόχου εκπαίδευσης coaches, της Radiance Partners, LLC και είναι ιδιοκτήτρια της Coach Evolving, LLC. Είναι, επίσης, μέλος της ομάδας Leads του Association of Coaching Supervisors.

Η Δρ Φίτζιμονς ολοκλήρωσε την πιστοποίησή της στο επαγγελματικό coaching από το Institute of Professional Excellence in Coaching το 2014. Εχει επίσης ολοκληρώσει πρόσθετες πιστοποιήσεις Coach από το Neuro Leadership Institute, το Success Unlimited Network και τις ACT Government Services. Είναι επαγγελματίας πιστοποιημένος coach (PCC) μέσω της Διεθνούς Ομοσπονδίας Coaches (ICF) και πιστοποιημένος ομαδικός προπονητής (teamcoach) από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μέντορα και Προπονητών (EMCC). Το 2019 έλαβε το δίπλωμά της στην εποπτεία του Coaching από την Ακαδημία Εποπτείας Προπονητών (Coach Supervision Academy). Τα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα περιλαμβάνουν: PhD, Training and Performance Improvement, Summa Cum Laude, Capella University- M.Ed., Curriculum and Instruction, University of Maryland, College Park, Maryland- B.A., Business and Management and Psychology, University of Maryland University.

Τι σημαίνει coaching και πού εστιάζει αυτή η επαγγελματική υπηρεσία;

Το coaching είναι ένα επάγγελμα που κάνει τη διαφορά στη ζωή του πελάτη (Coachee), αλλά και στις ζωές εκείνων που ο πελάτης έρχεται σε επαφή. Η Διεθνής Ομοσπονδία Προπονητών (ICF), η οποία είναι ο μεγαλύτερος και με τη μεγαλύτερη επιρροή διεθνής ρυθμιστικός οργανισμός για τους προπονητές, ορίζει το coaching ως «συνεργασία με τους πελάτες σε μια προκλητική και δημιουργική διαδικασία που τους εμπνέει να μεγιστοποιήσουν το προσωπικό και επαγγελματικό τους δυναμικό». Οι πελάτες έρχονται στο coaching για μια σειρά από λόγους και θέματα, όπως ο καθορισμός προσωπικών και επαγγελματικών στόχων και η ανάληψη δράσεων για την επίτευξή τους. Το coaching, είναι σαν την παλιά κινεζική παροιμία: «Δώσε σε έναν άνθρωπο ένα ψάρι και τον ταΐζεις για μια μέρα. Μάθε έναν άνθρωπο να ψαρεύει και τον ταΐζεις για μια ολόκληρη ζωή». Ο στόχος του προπονητή είναι να καταστήσει τον πελάτη ικανό να επιτύχει χρησιμοποιώντας τη δική του σκέψη και επινοητικότητα.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εταιρείες ή οι οργανισμοί και οι ηγέτες τους που σας καλούν να βοηθήσετε στην αντιμετώπισή τους;

Οι ηγέτες και οι οργανισμοί σήμερα αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις. Οποιο και αν είναι το εργασιακό περιβάλλον, είναι σίγουρα ευμετάβλητο, αβέβαιο, πολύπλοκο και διφορούμενο ή VUCA. Οι προκλήσεις VUCA φαίνεται να έρχονται από παντού και γίνεται όλο και πιο δύσκολο να είναι κανείς επιτυχημένος ως επιχείρηση. Το περιβάλλον VUCA υπήρχε και πριν από τον Covid-19, αλλά ο Covid έφερε τα πάνω κάτω στον κόσμο της εργασίας και τον γύρισε ανάποδα. Οι εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις άμεσες προκλήσεις για να παραμείνουν στην επιχείρηση και να είναι κερδοφόρες. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για coaching. Ενας επαγγελματίας προπονητής μπορεί να βοηθήσει έναν ηγέτη να αντιμετωπίσει το περιβάλλον VUCA και τις προκλήσεις, βοηθώντας τον να εντοπίσει και να εφαρμόσει δράσεις. Ενας προπονητής μπορεί να βοηθήσει τον ηγέτη να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτογνωσία και αποτελεσματικότητα. Κατά την άποψή μου, το coaching πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον οργανισμό σε ηγέτες ομάδων σε χαμηλότερα επίπεδα και σε εργαζόμενους. Ολοι θα επωφεληθούν από την εκμάθηση δεξιοτήτων coaching που θα εφαρμόσουν στις αλληλεπιδράσεις τους με τους υφισταμένους και τους συναδέλφους τους.

Εσείς σε ποια συμβουλευτική έχετε ειδικευτεί και ποιο κομμάτι από αυτό που κάνετε σας καλύπτει περισσότερο;

Κάνω το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μου με ηγέτες σε οργανισμούς. Εχω δεκαετίες εμπειρίας ως ηγέτης η ίδια και ως εκπαιδευτής ηγετών. Αυτό μου επιτρέπει να έχω ενσυναίσθηση για τους ηγέτες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις καθώς μεταβαίνουν στα επίπεδα και τις ευθύνες της ηγεσίας. Ωστόσο, ακολουθώ μια ολιστική προσέγγιση του ανθρώπου σε όλους τους ανθρώπους που προπονώ, επειδή οι άνθρωποι εμφανίζονται ως ολόκληρος ο εαυτός τους στον εργασιακό χώρο και παντού αλλού στη ζωή τους.

Τι σημαίνει να είναι κάποιος καλός ηγέτης με την ευρεία έννοια του όρου και πώς εσείς συντελείτε στην ανάπτυξη ή βελτίωση του;

Σήμερα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για τη θεωρία της ανάπτυξης ηγεσίας σχετικά με το πώς η ανάπτυξη των ενηλίκων και η ευελιξία παίζουν ρόλο στην επιτυχία των ηγετών. Οι πιο επιτυχημένοι ηγέτες έχουν αυτογνωσία, δηλαδή κατανοούν τις δικές τους δυνάμεις, αδυναμίες και τρωτά σημεία. Εμφανίζονται ως ο αυθεντικός τους εαυτός και είναι ανοιχτοί και περίεργοι για το τι συνεισφέρουν οι υφιστάμενοι, οι ομότιμοι και οι συνάδελφοί τους στην κοινή προσπάθεια. Ενας προπονητής είναι πιο χρήσιμος για έναν ηγέτη που είναι πρόθυμος να εργαστεί για να αυξήσει την αυτογνωσία του και να βασιστεί στα δυνατά του σημεία, να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του και να εξερευνήσει τα τρωτά του σημεία με αυτοσυμπόνια. Δεν είναι όλοι οι ηγέτες έτοιμοι για coaching. Το επίπεδο ετοιμότητάς τους θα καθορίσει το σημείο εκκίνησης της σχέσης coaching. Οσοι είναι έτοιμοι και κατανοούν την αξία του coaching μπορεί να έχουν συγκεκριμένους στόχους για coaching. Οσοι δεν είναι αρκετά έτοιμοι μπορεί να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης 360 που συλλέγει ανώνυμες πληροφορίες από συναδέλφους, υφισταμένους και διευθυντές (προϊστάμενους).

Τι σας ενέπνευσε να ασχοληθείτε με το να καθοδηγείτε τους άλλους;

Εχω μια υψηλή προσωπική αξία της υπηρεσίας προς τους άλλους, την οποία ζω σε όλη μου την επαγγελματική ζωή. Εναλλακτικά: Σε όλη μου την επαγγελματική ζωή ακολουθώ μία προσωπική αξία, αυτή της παροχής υπηρεσίας προς τους άλλους. Αρχικά υπηρέτησα στη διοίκηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη διδασκαλία. Μετακινήθηκα στην εταιρική εκπαίδευση και αργότερα στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων. Ως διευθύντρια προγράμματος ανάπτυξης ηγεσίας σε έναν οργανισμό, προσέλαβα επαγγελματίες προπονητές και πάντα τους έβρισκα πολύ ενδιαφέροντες. Ωστόσο, μόνο αφού έλαβα coaching και επωφελήθηκα προσωπικά από αυτό αποφάσισα να γίνω coach. Ο προπονητής μου κράτησε έναν καθρέφτη ώστε να μπορώ να δω τον εαυτό μου και πώς εμφανιζόμουν (με έβλεπαν) στον εργασιακό χώρο. Μαζί εντοπίσαμε ορισμένες ενέργειες και τρόπους ύπαρξης που άλλαξαν για πάντα τον τρόπο με τον οποίο διοικώ. Αφού βίωσα αυτή τη μεταμόρφωση, αποφάσισα να ακολουθήσω εκπαίδευση για να γίνω επαγγελματίας προπονητής.

Τι σημαίνει να κάνεις έναν καλό executive καλύτερο; Ακούγεται σαν ο personal coach να πρέπει να είναι καλύτερος από τον executive.

Οπως περιγράφεται σε προηγούμενη απάντηση, μέσω του coaching, ένας ηγέτης θα βελτιωθεί αποκτώντας μεγαλύτερη αυτογνωσία. Ενας προπονητής δεν χρειάζεται να είναι καλύτερος από ένα στέλεχος σε οποιοδήποτε σημαντικό βαθμό για να το βοηθήσει να βελτιώσει την απόδοσή του ως ηγέτη. Η εκπαίδευση ενός προπονητή τον προετοιμάζει να συνεργαστεί με οποιοδήποτε άτομο για τα θέματα και τους στόχους του. Δεν απαιτείται γνώση του επαγγέλματος τού εν λόγω ατόμου. Η δουλειά του προπονητή είναι να κάνει ερωτήσεις, να ακούει τις απαντήσεις και να κάνει περισσότερες ερωτήσεις. Η δουλειά του πελάτη είναι να απαντήσει στις ερωτήσεις και να προβληματιστεί πάνω σε αυτές τις απαντήσεις για να αποκτήσει τις δικές του γνώσεις. Το επόμενο βήμα του προπονητή είναι να βοηθήσει σε αυτή την αναστοχαστική διαδικασία κρατώντας έναν καθρέφτη για να δει ο πελάτης τον εαυτό του και να ακούσει τι λέει. Ο προπονητής δεν δίνει συμβουλές ή δικές του απόψεις κατά τη διαδικασία του coaching. Ολα αφορούν τον ηγέτη και τη δική του σκέψη.

Από την εμπειρία σας, ποιες είναι οι συμπεριφορές που εμποδίζουν έναν άνθρωπο που ηγείται μιας εταιρείας ή επιχείρησης να πετύχει τους στόχους του;

Οι ηγέτες μπορεί να είναι αναποτελεσματικοί για διάφορους λόγους. Στον σημερινό κόσμο VUCA, οι προκλήσεις απαιτούν διαφορετική σκέψη. Εάν ο ηγέτης προσπαθήσει να λάβει αποφάσεις ανεξάρτητα, χωρίς τη συμβολή της ομάδας, θα συμβούν δύο πράγματα: 1) Θα υπερφορτωθούν και θα εξαντληθούν. 2) Το πιθανότερο είναι ότι θα πάρει τη λάθος απόφαση. Σύμφωνα με την Janey Harvey Berger, τα ανθρώπινα όντα είναι γενετικά συνδεδεμένα με το να πιστεύουν ότι έχουν δίκιο. Αυτή η τάση δημιουργήθηκε στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια χιλιετιών της ανθρώπινης εξέλιξης. Ωστόσο, σε έναν κόσμο με τόσες πολλές μεταβλητές στο παιχνίδι, η αλήθεια είναι ότι πιθανότατα κάνουν λάθος. Μια καλύτερη απάντηση ανακαλύπτεται από τον ηγέτη που είναι ανοιχτόμυαλος και περίεργος να ακούσει τις απόψεις των άλλων. Συνήθως, ένας ηγέτης ηγείται μιας ομάδας έμπειρων ανθρώπων των οποίων η συμβολή θα ήταν πολύτιμη αν λαμβανόταν υπόψη. Ενα άλλο παράδειγμα αναποτελεσματικού ηγέτη είναι αυτός που προσπαθεί πολύ σκληρά να γίνει αρεστός στην ομάδα, ενώ αγνοεί τις ανάγκες του οργανισμού. Ενώ αυτός ο ηγέτης νομίζει ότι υπερασπίζεται την ομάδα του, μπορεί μακροπρόθεσμα να κάνει τα πράγματα χειρότερα για αυτήν.

Πόσο διαδεδομένο είναι το coaching στην Αμερική και πόσο έχει ενταχθεί στην ελληνική επιχειρηματική, και όχι μόνο, ζωή;

Το coaching γνωρίζει έκρηξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον Κόσμο. Στο τέλος του 2022, η Διεθνής Ομοσπονδία Coaching είχε πάνω από 50.000 μέλη σε περισσότερες από 140 χώρες. Φαίνεται να αυξάνεται εκθετικά χρόνο με το χρόνο. Παλαιότερα μόνο οι πιο υψηλόβαθμοι ηγέτες του οργανισμού λάμβαναν coaching. Τώρα οι ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί αναγνωρίζουν την αξία του coaching και το προσφέρουν και σε άλλους ηγέτες του οργανισμού, όχι μόνο στους πιο υψηλόβαθμους. Τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού προσλαμβάνουν εσωτερικούς και εξωτερικούς προπονητές ως υποχρεωτική παρέμβαση για να βοηθήσουν στην κουλτούρα του οργανισμού και ως αποτέλεσμα των παγκόσμιων επιρροών και κρίσεων, όπως ο πόλεμος, οι οικονομικές κρίσεις, το Covid-19 και η κλιματική αλλαγή, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα ένα κλίμα αβεβαιότητας, άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης μεταξύ των εργαζομένων. Η αύξηση της εξ αποστάσεως εργασίας δημιούργησε την ανάγκη για περισσότερη υποστήριξη των εργαζομένων και των ηγετών. Οι ηγέτες καλούνται να ηγηθούν ομάδων στο διαδίκτυο. Αυτοί οι ηγέτες πρέπει να είναι σε θέση να προωθούν την ανθεκτικότητα, να ενισχύουν τις επικοινωνίες και να επιτυγχάνουν επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Το coaching έχει πλέον ισχυρή και αυξανόμενη παρουσία και στην Ελλάδα. Τόσο το coaching όσο και το mentoring είναι πρακτικές που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Πρόσφατη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την εταιρεία Treasure Lab διενέργησε έρευνα σε 205 εταιρίες 54% ελληνικές – 46% πολυεθνικές και βρήκε ότι το Executive Coaching εφαρμόζεται στο 48% των ανώτερων και ανώτατων στελεχών, στο 34% των Managers και των μεσαίων στελεχών και 18% σε μέλη ομάδων και εργαζομένων.

Επίσης το 23% των εταιρειών εφαρμόζει το Executive Coaching στα στελέχη τους για ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων τους, το 18% για ανάπτυξη του ρόλου και το 18% για την υποστήριξη σε αλλαγές/ προκλήσεις.

Πόσο μπορεί το coaching να βοηθήσει στην καλύτερη (και ουσιαστική!) οργάνωση και διαχείριση των δημοσίων φορέων και αν υπάρχει διάθεση και πρόοδος για να υιοθετηθούν νέα μοντέλα ηγεσίας και ομαδικής συνεργασίας στο δύσκαμπτο Ελληνικό κράτος;

Σύμφωνα με την Ιριδα Μπαλόγλου, πρόεδρο του ICF Greece, το coaching δεν έχει κάνει ακόμη την εμφάνισή του στον δημόσιο τομέα με σημαντικό τρόπο. Είναι πιθανό ότι ορισμένοι από τους C-suite ηγέτες τους προσλαμβάνουν τους δικούς τους executive coaches ιδιωτικά. Παράλληλα, έχω προσωπική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων coaching στον δημόσιο τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εχω εφαρμόσει εσωτερικό coaching σε έναν οργανισμό όπου ο στόχος ήταν να αλλάξει η κουλτούρα σε μια κουλτούρα όπου οι ηγέτες και οι εργαζόμενοι θα ακούν ο ένας τον άλλον και θα αισθάνονται ελεύθεροι να επικοινωνούν τις ιδέες τους χωρίς το φόβο της τιμωρίας. Μια διεξοδική αλλαγή κουλτούρας μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή μιας παρέμβασης coaching. Για παράδειγμα, ο οργανισμός θα μπορούσε να επενδύσει στην κατάρτιση εσωτερικών προπονητών, να εκπαιδεύσει τους ηγέτες σε δεξιότητες προπονητικής και να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους σε δεξιότητες προπονητικής με ομότιμους. Μια πλήρης παρέμβαση coaching θα επιφέρει θετική διαφορά στον οργανισμό. Ολοι θα μάθουν και θα επιδείξουν έναν πιο υπομονετικό τρόπο επικοινωνίας που περιλαμβάνει ακρόαση και ερωτήσεις με περιέργεια. Οι εργαζόμενοι θα είναι πιο αφοσιωμένοι και ευτυχισμένοι και θα παραμείνουν με χαρά στον οργανισμό.

Οποιαδήποτε ποσότητα coaching θα είναι χρήσιμη τουλάχιστον γι’ αυτούς που καθοδηγούνται. Μια πλήρης παρέμβαση όπως αυτή που περιγράφεται θα κάνει θετική διαφορά στον οργανισμό.

Οι personal coach έχουν αυξηθεί σε ανησυχητικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια γιατί είναι εύκολη η πρόσβαση σε σχολές και ινστιτούτα που το διδάσκουν. Δεν σας προβληματίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν την απαιτούμενη για το επάγγελμα αυτό προσωπική ανάπτυξη, αλλά ούτε και την ευρύτητα γνώσεων, αλλά καθοδηγούν άλλους ανθρώπους γιατί είναι γι’ αυτούς μια εύκολη επαγγελματική λύση;

Η αρχική μου απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι «Οχι». Στον πυρήνα του, το coaching είναι μια καταπληκτική, μετασχηματιστική δεξιότητα επικοινωνίας που μπορεί να μάθει και να εξασκηθεί σε διάφορα επίπεδα επάρκειας. Οι οργανισμοί έχουν γίνει αποφασιστικοί καταναλωτές του coaching και γνωρίζουν ότι οι επαγγελματίες πιστοποιημένοι coaches πρέπει να παρουσιάζουν τα διαπιστευτήριά τους πριν προσληφθούν για να εργαστούν με τους εργαζόμενους σε έναν οργανισμό. Δεν πρόκειται να προσλάβουν κάποιον που παρακολούθησε ένα σεμινάριο του Σαββατοκύριακου. Ταυτόχρονα, ακόμη και όταν ένας ελάχιστα καταρτισμένος προπονητής προσφέρει coaching σε έναν πελάτη, εξακολουθεί να προσφέρει σε ένα άλλο ανθρώπινο ον την ευκαιρία να ακουστεί σε έναν ασφαλή, μη επικριτικό χώρο. Ο κίνδυνος είναι αν ο προπονητής προσποιείται ότι είναι θεραπευτής, σύμβουλος, μέντορας ή κάτι άλλο. Η Διεθνής Ομοσπονδία Coaching, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μέντορινγκ και Coaching και άλλοι φορείς απαιτούν από τους coaches να τηρούν έναν κώδικα δεοντολογίας που θα απέκλειε έναν coach από το να προσφέρει υπηρεσίες για τις οποίες δεν έχει τα προσόντα.

Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζει ένα επιχειρηματικό στέλεχος από την απόκτηση δεξιοτήτων coaching;

Εχω ήδη αναφερθεί σε ορισμένα οφέλη στις προηγούμενες απαντήσεις μου. Ο ηγέτης που αποκτά δεξιότητες coaching γίνεται πιο αποτελεσματικός ηγέτης. Πάρτε αυτό το σενάριο ως παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ο άμεσα αναφερόμενος δυσκολεύεται με ένα εργασιακό πρόβλημα. Ο ηγέτης θα μπορούσε να επιλέξει διαφορετικούς τρόπους για να ανταποκριθεί σε αυτό. Μια επιλογή είναι να αναθέσει το εργασιακό πρόβλημα σε άλλον υπάλληλο. Μια δεύτερη επιλογή είναι να πάρει το πρόβλημα και να το λύσει ο ίδιος. Και οι δύο προσεγγίσεις αποδυναμώνουν τον εργαζόμενο. Η δεύτερη επιλογή είναι επίσης κακόβουλη για τον ηγέτη που αφιερώνει εθελοντικά χρόνο στην εργασία των εργαζομένων εκτός από τις δικές του ευθύνες.

Ενας τρίτος τρόπος είναι να προσφερθείτε να συναντηθείτε με τον εργαζόμενο για να το συζητήσετε. Ο ηγέτης θα μπορούσε να κάνει ερωτήσεις στον εργαζόμενο σχετικά με το τι συμβαίνει, τι τον εμποδίζει και ποιες είναι οι επιλογές που έχει εξετάσει; Αυτή η τρίτη προσέγγιση είναι μια πιο προπονητική προσέγγιση και δίνει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το δικό του ζήτημα.

Τελικά, οι ηγέτες που χρησιμοποιούν δεξιότητες coaching θα έχουν πιο παραγωγικούς και αφοσιωμένους υπαλλήλους. Επιπλέον, οι ηγέτες μπορούν να μεταφέρουν τις δεξιότητες coaching σε οποιαδήποτε συνάντηση, όπου αντί να κάνουν δηλώσεις, προσκαλούν τη συμμετοχή κάνοντας ερωτήσεις. Για παράδειγμα, για να κερδίσει την αποδοχή των εργαζομένων στον καθορισμό του οράματος και της στρατηγικής κατεύθυνσης, ένας ηγέτης θα μπορούσε να ρωτήσει: «Πώς βλέπετε ότι η δουλειά σας ταιριάζει με το όραμα του οργανισμού;». Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται υπεραπλουστευτικό, πρόκειται τόσο για αλλαγή στάσης όσο και για διαφορά στη μέθοδο επικοινωνίας, η οποία οδηγεί σε αποτέλεσμα.

Τι θα λέγατε στους επιχειρηματίες που σκέφτονται να συνεργαστούν με coach αλλά διστάζουν;

Θα ενθάρρυνα θερμά τους επιχειρηματίες που σκέφτονται να συνεργαστούν με έναν προπονητή να το κάνουν. Θα ανοίξει τη σκέψη και τη δημιουργικότητά τους με τρόπους που ποτέ δεν θα μπορούσαν να φανταστούν μόνοι τους. Οπως λέει το ICF, οι coaches πιστεύουν ότι οι πελάτες είναι «δημιουργικοί, επινοητικοί και ολοκληρωμένοι», αλλά ο coach είναι αυτός που βοηθά τον πελάτη να φέρει στην επιφάνεια τη δική του δημιουργικότητα και επινοητικότητα, ώστε ο πελάτης να τη δει και να δράσει βάσει αυτής.

Ποιος είναι ο ορισμός της επιτυχίας για εσάς;

Η επιτυχία για μένα είναι η ικανότητα να ζεις τη ζωή σου με σκοπό, να γνωρίζεις το σκοπό σου και να κατέχεις τις αξίες σου και να επιλέγεις το μονοπάτι της ζωής σου έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται και με τα δύο.

Για πληροφορίες: Dr. Theodora Fitzsimmons, PCC, CCM/ Email:[email protected]//M. +1 301 602-5769//For an appointment: https://calendly.com/theofitz/coaching-session